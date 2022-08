Carlos Sarriá es el nombre de ‘Charlie’, un reconocido tiktoker español que compartía en la red social su vida cotidiana. Con 20 años, sus videos llegaron a ser virales por la dosis de humor que contenían a pesar de padecer cáncer. La noticia de que Charlie falleció trascendió este lunes 22 de agosto de 2022 en medios internacionales, los cuales destacaron su historia, su relación sentimental y su despedida.

Padecer cáncer y exponerlo

A Charlie, según La Vanguardia, se le diagnosticó un ‘sarcoma de Ewing’ cuando tenía 16 años, luego de visitar a varios doctores. Este es el segundo cáncer de hueso más frecuente en niños y jóvenes. Ya que quería normalizar, de alguna manera, su enfermedad, se abrió una cuenta de TikTok para poder explicar su caso y causar empatía con el público.

A millones de seguidores en TikTok e Instagram les gustó su forma de comunicarse, desenfadado, directo e irónico. Además de las bromas también educaba sobre el tipo de cáncer que padecía, mostrando las entradas y salidas al hospital para recibir su tratamiento.

“No tengo vergüenza en contar lo que me pasa. Así que decidí exponerme para combatir la desinformación y los bulos que hay en torno a la muerte”, apuntó Charlie en una entrevista para el medio juvenil Yasss en abril de 2022. Sobresalió también que hace un par de semanas compartió una actualización. “Adivinad donde estoy otra vez”, escribió mostrando una habitación de hospital acompañado de su familia, sus amigos y Nerea, su novia desde los 17 años.

La novia de Charlie siempre estuvo ahí

La relación de Charlie y Nerea se volvió un ejemplo de cómo debería ser el amor. Regularmente se los veía en publicaciones de Instagram, dentro y fuera de un hospital. “Empezamos a salir después del verano de mi primer cáncer. Y, la verdad, que con 17 años te digan que tu pareja tiene cáncer es duro. Ella lo pasó muy mal. Ahora viene todos los días a verme al hospital. Duerme conmigo, me ayuda a ir al baño… Es un apoyo fundamental”, explicó Charlie. Sus fanáticos elogiaron el apoyo de Nerea con complicaciones de fotos y videos de la pareja en redes sociales.

Días antes de su muerte, Charlie publicó un video de despedida en el que resumía la filosofía que le acompañó durante su enfermedad: “Hakuna Matata. Vive y deja vivir”, dice en un momento del vídeo. “Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir. Aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y como agradecido con lo que tengo. No pido mucho”.

La última publicación en su cuenta de Instagram reza: «Hijos de put*. Nos vemos en la otra vida». En la descripción de la foto se lee: “Su fuerza está en quien lo haya entendido”. El fallecimiento de Charlie enlutó a su comunidad en TikTok, sin embargo, una gran cantidad de usuarios conocieron la historia del joven tiktoker, calificado por sí mismo como “un chaval normal, pero con cáncer”.

