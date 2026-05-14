Cae alias 'Gordo Paúl' en Quito: Así fue el operativo contra 'Los Lobos' en Pichincha

Las autoridades detuvieron en Quito a alias 'Gordo Paúl', presunto cabecilla de una fracción de 'Los Lobos' que opera en la capital.

Los operativos se ejecutaron en horas de la madrugada de este jueves 14 de mayo de 2026, durante la restricción de toque de queda.

La intervención en los inmuebles estuvo encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg.

'Gordo Paúl' es señalado como cabecilla de un grupo dedicado a cobrar vacunas a cambio de protección, detalló Reimberg.

Además, Reimberg indicó que este grupo operaba en toda la provincia de Pichincha con delitos como robo de vehículos y en las vías, asesinatos, secuestros y otros.

El hombre fue detenido en su casa junto a su pareja. Según la Policía, se trata de un objetivo de alto valor.

"Esta persona se ha movido todos estos días. Cuando empezó el toque de queda se fue a esconder en Ambato", detalló Reimberg.

El ministro Reimberg añadió que se realizaron 22 intervenciones luego de un año de investigaciones.

De acuerdo con el ministro del Interior, alias 'Gordo Paúl' "creyó que iba a poder burlar a la Policía Nacional, pero hoy llegó a Quito y se realizan estos operativos".