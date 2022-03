Muere en combate Alexander Kulyk, técnico y padre del ciclista Andrii Kulyk

La invasión rusa de Ucrania terminó con la vida de un hombre del ciclismo, Alexander Kulyk, entrenador ucraniano y padre del corredor Andriy Kulyk, campeón nacional en 2019.

Alexander Kulyk falleció el pasado martes en combate mientras ayudaba a evacuar ciudadanos de Kiev.

El exprofesional de World Tour y ahora presidente de la Federación de Ciclismo de Ucrania, Andriy Grivko, confirmó a Cycling Weekly la noticia del fallecimiento de Alexander Kulyk: “Ayer fue un día trágico para nosotros en Kiev. Uno de nuestros entrenadores, Alexander Kulyk, murió en un ataque“.

Grivko añadió que “Kulyk “estuvo involucrado en una operación militar para ayudar a la gente a salir de lugares peligrosos” y recordó que había sido entrenador durante mucho tiempo de la Federación y tenía casi 65 años.

Oleksandrw Kulik, Honored Coach of Ukraine, has tragically passed away yesterday in the context of the Ukrainian situation.

The Cycling community is standing with his family, friends and former colleagues of the Ukrainian Cycling Federation. pic.twitter.com/Oluns0BPOW