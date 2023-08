Muere William Friedkin, director de «El exorcista», a los 87 años

El estadounidense William Friedkin, director del clásico del horror ‘El exorcista’ y la oscarizada ‘Contacto en Francia’, falleció este lunes 7 de agosto del 2023 a los 87 años. El estadounidense murió en Los Ángeles, después de varios problemas de salud durante los últimos años, dijo Stephen Galloway, amigo de la esposa del fallecido, la productora Sherry Lansing.

«Él falleció esta mañana», especificó Galloway después de conversar con la esposa de Friedkin. Además, añadió que el director «trabajó hasta hace unas semanas», pero «su salud estaba en declive».

Su esposa informó que la causa de su muerte fue una insuficiencia cardíaca y neumonía en su casa en Bel-Air, en Los Ángeles, California.

«El cine perdió a un verdadero estudioso y yo perdí a un amigo verdadero, querido y legal», escribió el mexicano Guillermo del Toro en las redes sociales. El ganador del Óscar calificó a Friedkin como «uno de los Dioses del cine».

«Definió el rumbo de mi vida en una dirección diferente», comentó también el director de terror Eli Roth. El cineasta elogió a Friedkin como «uno de los directores más impactantes de todos los tiempos».

The world has lost one of the Gods of Cinema. Cinema has lost a true Scholar and I have lost a dear, loyal and true friend. William Friedkin has left us. We were blessed to have him. pic.twitter.com/6Mi0EL1gla