Actualizado 11:35

Redacción Teleamazonas.com |

«No le pasaba la fiebre. En la tarde mi hija no podía hablar ni respirar«. Con estas palabras la madre de la niña de dos años relató los momentos de angustia y desesperación que vivió después que aplicarán a su hija una vacuna.

Los padres denunciaron el hecho ocurrido en el subcentro de salud de El Aromo el miércoles 19 de marzo del 2025. Según contó su madre, Betania Delgado, ella llevó a la pequeña al centro médico para realizar un control.

Sin embargo, previo a recibir atención la doctora le preguntó si su hija contaba con la vacuna. Ella respondió que no y, de inmediato, se acercó el personal de salud para administrar el medicamento. «Al momento de pasar al control la niña se me subió la fiebre rapidito . La doctora vio que la niña estaba en 39. No le pasaba la fiebre«, recordó entre lágrimas y totalmente afectada.

Luego fue a su casa, pero al percatarse que la condición de la menor de edad no mejoraba la llevaron al subcentro y el personal de salud la remitió al hospital Rodríguez Zambrano, donde se confirmó su fallecimiento.

«A mi hija la (colocaron) medicamentos vencidos. El Ministerio Público dio fe que era medicamentos vencidos. Mataron a una niña y nadie ha dicho nada. Puede ser que haya más medicamentos (vencidos)», señaló consternado e indignado el padre de la niña, Miguel Pico.

Además, Pico confirmó que realizará la denuncia para que se investigue el caso y a los profesionales que laboran en el lugar. «Vamos a revisar todas las hojas de vida para saber qué tan profesionales son todas las personas que trabajan allí», agregó.

Ante la denuncia, el Ministerio de Salud Pública indicó que se encuentra investigando el hecho, pero evitó dar detalles del caso porque deberá realizarse una evaluación médica exhaustiva.

«Es importante destacar que el menor recibió atención médica particular, incluyendo la administración de antibiótico y antipirético. Por lo tanto, la relación causal entre la vacuna y la reacción observada en la niña solo podrá ser determinada tras una evaluación médica exhaustiva», recalcó la Cartera de Estado.

También el Ministerio de Salud confirmó que el personal de salud de la Coordinación Zonal 4 está recabando toda la información relevante sobre el proceso de vacunación y la atención brindada al paciente tanto en el centro de salud como en el Hospital de Manta.

COMUNICADO OFICIAL | El Ministerio de Salud Pública (MSP) informa a la ciudadanía que, el caso, inicialmente difundido en redes sociales, ha sido reportado como un Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación e Inmunización (ESAVI). pic.twitter.com/5dT24qdfQD — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) March 21, 2025

