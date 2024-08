Viruela del mono: ¿cuántas vacunas existen y a quiénes deben aplicarse?

La viruela del mono (mpox) está considerada como emergencia internacional de salud pública. Situación que ha encendido las alarmas a escala mundial y ya se empieza a hablar de campañas de vacunación para evitar la propagación de una nueva cepa más peligrosa del virus.

La cepa del virus que repunta actualmente los casos de esta enfermedad zoonótica viral es el clado 1, la más peligrosa y contagiosa de las identificadas hasta ahora, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante ello, el organismo urgió aumentar la producción de vacunas contra el mpox para frenar la creciente propagación de una nueva cepa tras el recrudecimiento de casos en República Democrática del Congo (RDC) y otros países africanos.

Hasta agosto del 2024, los expertos en inmunización de la OMS recomiendan dos vacunas contra la «viruela símica», que se han utilizado en los últimos años. Se trata de la MVA-BN, producida por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic, y la japonesa LC16.

¿Quiénes deben aplicarse la vacuna?

Además, durante los brotes se recomienda la vacunación de las personas de alto riesgo:

Personal de salud con riesgo de exposición , como las personas que trabajan en laboratorios o médicos que atienden a contagiados

de con , como las personas que trabajan en laboratorios o médicos que atienden a contagiados Personas con múltiples parejas sexuales

Personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo

de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo Personas que han tenido contacto físico direct o con una persona infectada

o con una Quienes han tenido relaciones sexuales en una zona donde se ha identificado un brote de viruela del mono

También, la OMS insta a vacunarse a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esto debido a que en países como Estados Unidos en el año 2022 más del 99% de los casos de contagio se produjeron en este grupo.

El fármaco no debe usarse en personas que tienen ciertas condiciones de salud como: un sistema inmune débil, condiciones de la piel o quienes estén recibiendo tratamientos médicos que produzcan inmunodepresión, detalla la OMS

¿Cómo funcionan?

De acuerdo a la Clínica Mayo, la vacunación contra la viruela símica puede ayudar a prevenir la infección y debe administrarse en los cuatro días siguientes al contacto con alguien que tenga viruela sísmica o hasta 14 días después si no hay síntomas.

Margaret Harris, portavoz de la OMS, indicó que había medio millón de dosis de MVA-BN en stock, mientras que otros 2,4 millones de dosis podrían producirse rápidamente si hubiera un compromiso por parte de los compradores. Para 2025, podrían producirse otros 10 millones de dosis, previa solicitud de compra.

La vacunación es recomendada en dos dosis con un intervalo de al menos 28 días. Sin embargo, si ya se encuentra afectado por el virus lo aconsejable es aplicar una sola dosis, después de los primeros cuatro días tras el primer contacto estrecho.

Además, si una persona tiene síntomas compatibles con esta infección no se recomienda la administración de la vacuna porque no sería útil para el tratamiento de la enfermedad.

MVA -BN

La vacuna MVA-BN está autorizada en adultos de 18 años y más. No debe utilizarse en personas con hipersensibilidad (alergia grave) al principio activo o en las proteínas del huevo, benzonasa, gentamicina o ciprofloxacino. También en personas con dermatitis atópica se debería evaluar el caso.

Al igual que otros medicamentos, estas vacunas puedan producir reacciones locales y los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza,

Dolores musculares

Náuseas,

Cansancio,

Enrojecimiento

Hinchazón

Endurecimiento del tejido

Picor en el sitio de la inyección

LC16

Mientras que de la japonesa LC16 se aplica en una sola dosis. Por el momento se conoce muy poco porque no se comercializa, sino que se produce por encargo del gobierno de Japón. «Hay una reserva considerable de esta vacuna», añadió Harris, al recalcar que la OMS trabaja con Tokio para facilitar las donaciones.

En Ecuador se descartó la presencia de posibles casos de viruela del mono hasta el jueves 15 de agosto del 2024. Pero como acciones de prevención y contención de la enfermedad se inició el proceso para la adquisición de un nuevo lote de vacunas para inmunizar a los grupos de riesgo.

