Los detalles de la muerte de Olivia Newton-John llegan por parte de una de sus sobrinas que viven en Australia, de nombre Tottie Goldmsith. Al parecer, antes de su fallecimiento, la estrella de ‘Grease’ (Vaselina) estaba con muy adolorida y «contrajo infecciones secundarias», informa el diario New York Post.

Goldmsith ofreció declaraciones al programa de noticias «A Current Affair» el martes 9 de agosto de 2022, un día después de la muerte de su tía, y aseguró. «No es un shock. Sabemos lo enferma que ha estado, especialmente en los últimos cinco días”.

Olivia Newton-John contra el cáncer.-

Agregó que no fue solo el cáncer lo que la afectó, “fueron otras complicaciones: estar en un hospital y con un sistema inmunológico muy susceptible». «Ella tenía infecciones secundarias. Ella realmente cayó en los últimos cinco, seis días”.

La intérprete de ‘You’re the one that i want’ fue una abierta del cannabis medicinal y lo usó para lidiar con el dolor crónico que experimentó durante sus años de batalla contra el cáncer. Sin embargo, Goldmsith dice que la droga proporcionó poco alivio al final. «No fue suficiente», dijo Goldsmith, y agregó que su tía «realmente luchó con mucho dolor”.

Newton-John falleció el lunes 8 de agosto de 2022 después de una larga batalla contra el cáncer. Las últimas horas de la actriz y cantante de 73 años las pasó rodeada de sus queridos, entre ellos su marido, John Easterling, y su hija, Chloe Lattanzi.

Lamentablemente su sobrina no pudo estar con su tía al momento de su muerte, por lo que tuvieron que hablar por FaceTime. «Le dije todas las cosas que necesitaba decir,» dijo Goldmsith. «Ella nos estaba dejando, pero siento que lo consiguió”.

Entre las cosas que destacó Goldmsith fue que Newton-John estaba mostrando signos de tensión cuando se vieron por última vez en Australia. «Estaba muy flaca y enferma y le dije: ¿Tienes miedo de morir? ‘, y ella dijo: No tengo miedo. He hecho más en mi vida que podría haber imaginado”.

Con información de | New York Post/