La muerte de una niña de 16 meses tras se abandonada por su madre durante 10 días en su vivienda de Cleveland, en Ohio, Estados Unidos, ha conmocionado al mundo. El padre, quien vive en Ecuador, pide ayuda a las autoridades para reclamar el cuerpo de la pequeña.

La mujer fue identificada como Kristel Candelario, de 31 años. Según reveló la fiscalía del condado de Cuyahoga, ella dejó a su hija de 16 meses sola y desatendida durante 10 días mientras estaba de vacaciones.

Salió el 6 de junio de 2023 y regresó a su residencia cerca de Lorain Avenue y West 97th Street en Cleveland la mañana del 16 de junio de 2023. Allí encontró a su bebé inconsciente y llamó a emergencias. La Policía y Bomberos de Cleveland acudieron al lugar y solo pudieron corroborar que la menor había fallecido.

«La pequeña de 16 meses estaba extremadamente deshidratado en el momento de su muerte. Fue descubierta en una cuna con mantas sucias de orina y heces», detalló la entidad.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Candelario dejó a su hija sola para vacacionar en Detroit, Michigan y Puerto Rico.

“Es inconcebible que una madre deje a su hijo de 16 meses solo sin supervisión durante 10 días para irse de vacaciones”, dijo el fiscal encargado del caso, Michael C. O’Malley.

“Como padres, se supone que debemos proteger y cuidar a nuestros hijos. Imaginar el sufrimiento de esta niña, durante sus últimos días de vida sola, es realmente horrible y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para buscar justicia en su nombre”, agregó.

El padre vive en Ecuador

Su padre, quien vive en Ecuador, dio una entrevista a Telemundo, donde contó el difícil momento que está atravesando. El hombre identificado como Henry García reveló que conoció a Kristel por Facebook y mantuvieron una relación a distancia, hasta que ella visitó Ecuador y luego realizaron un viaje República Dominicana para conocerse más.

Luego ella regresó a Estados Unidos y desde ahí le informó que estaba embarazada. Por ello, él nunca pudo conocer a hija en persona y solo mantenía contacto por videollamadas. Además, él se enteró de la muerte de la pequeña por las noticias, pues la familia de la madre de la menor nunca le comunicó lo sucedido.

«Era mi sangre, era la sangre de ella. Hacerle eso a una niña de un año seis meses. Es mi hija. Fue desastroso. Hasta el día de hoy no he probado un pan porque no me pasa nada. Lo único que hecho es llorar y llorar, acordarme de ella, ver sus fotos y videos. Tan alegre que era», indicó al medio de comunicación estadounidense.

Al no tener respuesta de los familiares de Candelario, García pidió a las autoridades estadounidenses que le otorguen una visa humanitaria para poder reclamar el cuerpo de la menor.

No era la primera vez

Esta no era la primera vez que la madre de 31 años abandonaba a su hija. Sus vecinos revelaron a WKYC, que en una ocasión les pidió que cuidaran de su bebé por un fin de semana, pero que ella desapareció durante semanas.

«Jailyn, era una bebé feliz, siempre sonriendo, siempre curiosa por las cosas. Era un bebé maravilloso, maravilloso», contó una vecina al canal News 5 Cleveland. «No dejamos de decirle que no la dejara sola, no sólo yo, mi amiga de enfrente también, pero siempre la dejaba sola», añadió.

Candelario fue acusado de un cargo de homicidio agravado, dos cargos de asesinato, uno de agresión criminal y uno de poner en peligro a los niños. Ella esta detenida en la cárcel del condado de Cuyahoga bajo fianza de 1 millón de dólares.



