Mujer fingió casarse para darle celos a su exnovio

Un nuevo video viral ha dado la vuelta al mundo , se trata del caso de una mujer de Alemania que mediante su cuenta de TikTok contó una historia de venganza y desamor que vivió hace un par de años.

La tiktoker Sarah Vilard, de 24 años expuso un montaje fotográfico que realizó con la intención de provocar celos a su exnovio.

En el breve video titulado “Sip, estoy loca” se muestra una secuencia de imágenes de una «feliz boda «.

En todas las fotografías Sarah porta un bonito vestido blanco y se la ve abrazada o de la mano con su supuesto novio y una amiga.

La señorita Vilard se separó de su exnovio en 2019, no se sabe el motivo.

De acuerdo, con el medio Jam Press, tras el rompimiento ideó un método que según ella haría estallar a su ex.

Para poder llevar a cabo su nuevo plan de venganza optó por alquilar la Villa Kennedy de esa ciudad alemana, además consiguió un novio postizo y de alguna forma convenció a sus amigas para que le ayudaran.

La mujer subió las fotos a su red social Instagram , fingiendo su boda , donde tenia a su exnovio agregado

El ex de la señorita Vilard , tras ver las fotos, quiso hablar con ella, pero ella no. “Vino a mi casa y quiso hablar conmigo después. No estaba interesada”, aseguró.

