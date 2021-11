Mujer graba cuando su hermano «revive» en el congelador de una morgue

Un increíble fenómeno se registró en la India. Un hombre fue declarado muerto tras un accidente en motocicleta pero revivió en la morgue siete horas después.

Parientes que acudieron al lugar se percataron que Srikesh Kumar, de 45 años, que el hombre respiraba a pesar de que lo certificaron como muerto.

Kumar se encontraba en condición crítica luego haber sido impactado el viernes pasado por un motorista en Moradabad, al este de la capital Nueva Delhi.

Declarado muerto al arribar a un hospital

Una agencia de prensa internacional reportó que la víctima fue declarada muerta al arribar a un hospital privado. Posteriormente, el hombre fue trasladado a una institución pública.

“El oficial de emergencias médicas vio al paciente a las 3 a.m. y no había latidos del corazón. El examinó al hombre varias veces. El no encontró ningún signo de vida y lo declaró muerto”, indicó este domingo a medios de prensa Dr. Shiv Singh, el médico en jefe del hospital.

Fue entonces que el cuerpo fue traslado a una instalación médica del gobierno para una autopsia.

El hombre fue puesto en el congelador de la morgue donde permaneció toda la noche hasta que su familia llegó seis horas después.

Cuando equipo policial y los parientes arribaron para iniciar el papeleo para la autopsia lo hallaron vivo.

Su hermana grabó un video del hecho

En un video grabado por su hermana, a Kumar se le aprecia respirando.

“El no está del todo muerto. ¿Cómo esto pasó? Mira, él quiere decir algo, está respirando”, se le escucha decir a la hermana en la grabación que se ha vuelto viral.

La familia adelantó que demandará al hospital por negligencia.

El centro médico inició una investigación interna para asignar responsabilidad. Singh aseguró que el de Kumar es un caso extremadamente raro, por lo que no se trató de negligencia.

