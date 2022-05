Mujer se casó con su gata para que no las separen

En Londres, Inglaterra, Deborah Hodge, una mujer de 49 años, contrajo matrimonio con su gata para evitar separarse de ella.

Hodge tomó la drástica decisión de casarse con su mascota llamada «India», tras el eventual desalojo de su casa, donde los nuevos arrendatarios no permiten anaimales en sus propiedades.

La mujer contrajo su matrimonio con su gata de cinco años en una ceremonia civil el 19 de abril. Deborah vistió un esmoquin y la boda fue oficiada por un amigo ordenado legalmente. Además, celebraron su boda con sus invitados haciendo un picnic bajo el sol.

Con esta insólita decisión, espera que su compromiso muestre a los futuros propietarios lo importante que es para ella que permanezcan juntos.

«La amo. No tenemos una relación sexual, pero no quiero estar sin ella (…) no puedo estar sin ella», sostuvo la madre soltera a SWNS.

La idea de este «matrimonio» fue una forma de responderle a los propietarios de su hogar que no estaba dispuesta a separarse de India.

«No tenía nada que perder y mucho que ganar, ¡Así que me casé con mi gato! Recité votos bajo el universo de que ningún hombre jamás nos separará a mí y a India», dijo.

Además, confesó que mientras vivía en una propiedad anterior se vio obligada a renunciar a sus dos perros esquimales, Siri y Starshine, y de su gato Jamal, cuando se mudó a su hogar actual hace cinco años.

«Me rompió el corazón. Tus mascotas se vuelven parte de tu familia y fue absolutamente devastador tener que decirles adiós», sostuvo a Wales Online.

Su relación con su gata inició en 2017 cuando la adoptó . En 2020, India fue atropellada y perdió una pata, por lo que requiere constante atención de su dueña.

«Estoy aterrorizada de perder la India. Apenas puedo salir de mi casa con ansiedad sobre lo que depara el futuro y estoy desesperado por no perder a mi gata», afirmó.