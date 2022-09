Las protestas en Irán por la muerte de una mujer de 22 años, Mahsa Amini, que fue detenida por la policía de la moral al usar mal su hiyab, se intensificaron este fin de semana.

La protestas se produjeron el sábado durante el entierro de Amini en su ciudad natal de Saghez, en la capital y otros lugares del país. Hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, detenidos y heridos.

Pero uno de los hechos que marcaron las manifestaciones fue cuando decenas mujeres se quitaron sus velos en señal de desafío y protesta.

Masih Alinejad, una periodista y activista iraní, contó en su cuenta de Twitter el ambiente en las protestas y mostró a decenas de mujeres quitándose el hiyab como protesta a la muerte de Mahsa.

«Las mujeres de Irán-Saghez se quitaron los pañuelos en protesta contra el asesinato de Mahsa Amini, una mujer de 22 años, a manos de la policía. Y corearon: ¡Muerte al dictador!», escribió junto al video donde se aprecia a las mujeres realizando este valiente acto.

La periodista recordó a los internuatas que «quitarse el hiyab es un delito punible en Irán». Por ello hizo un «llamado a las mujeres y los hombres de todo el mundo para que muestren solidaridad».

Women of Iran-Saghez removed their headscarves in protest against the murder of Mahsa Amini 22 Yr old woman by hijab police and chanting: death to dictator! Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q

Mahsa Amini, de 22 años, fue detenida el martes por la ‘Policía de la Moral’, encargada de hacer cumplir las estrictas reglas de indumentaria impuestas a las mujeres iraníes, como la obligatoriedad de cubrirse el pelo con el hiyab. La joven murió tras pasar tres días en coma.

La televisión estatal mostró el viernes extractos de un vídeo en el que se ve una sala, en una comisaría, donde aparecen numerosas mujeres. Una de ellas, presentada como Mahsa Amini, se levanta para discutir con una «institutriz» y después se desploma. En otro extracto, los servicios de urgencia transportan el cuerpo de la mujer en una ambulancia.

La policía de Teherán confirmó el viernes su fallecimiento y aseguró que «no había habido contacto físico» entre los agentes y la joven mujer.

La presidencia iraní señaló por su parte que el presidente Ebrahim Raisi encargó al ministro del Interior investigar el caso.

Además, el jefe del servicio forense de Teherán declaró el sábado en la televisión estatal que se estaban llevando a cabo las pesquisas sobre el deceso de la mujer pero que se demorarían tres semanas.

Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.



The Handmaid's Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk