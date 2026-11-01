Actualizado: 01 nov 2026 - 07:35
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Misa del domingo 1 de noviembre del 2026
Misa del domingo 1 de noviembre del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito
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