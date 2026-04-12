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Misa del domingo

Actualizada: 12 abr 2026 - 08:09

Misa del domingo 12 de abril del 2026

Misa del domingo 12 de abril del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito.  

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