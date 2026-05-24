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Misa del domingo

Actualizado: 24 may 2026 - 08:11

Misa del domingo 24 de mayo del 2026

 Misa del domingo 24 de mayo del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito

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