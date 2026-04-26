Fecha de publicación 26 abr 2026 - 08:13
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Misa del domingo 26 de abril del 2026
Misa del domingo 26 de abril del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito.
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Misa del domingo 26 de abril del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito.