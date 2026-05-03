Fecha de publicación 03 may 2026 - 08:07
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Misa del domingo 3 de mayo del 2026
Misa del domingo 3 de mayo del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito
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Misa del domingo 3 de mayo del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito