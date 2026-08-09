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Misa del domingo

Actualizada: 09 ago 2026 - 08:12

Misa del domingo 9 de agosto del 2026

Misa del domingo 9 de agosto del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito

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