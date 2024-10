Mundial femenino Sub 17: Ecuador vs. España en la cancha de Teleamazonas. El domingo 26 de octubre del 2024 se jugará un partidazo válido por los cuartos de final del torneo femenino Sub 17 de República Dominicana. Desde las 14:15, la Tricolor chocará contra la campeona España.

El partido será transmitido, a nivel nacional y en señal abierta por Teleamazonas. Esta es la primera vez que el equipo juvenil femenino ecuatoriano participa de un torneo Sub 17. Y lo hace con éxito. Se clasificó a los cuartos de final, tras haber ganado dos de sus tres partidos.

Sin embargo, la Tricolor dirigida por Eduardo Moscoso tendrá al frente al mejor equipo del mundo en su categoría. Pese a ello, las jugadoras juveniles no se amilanan. «Nosotros vinimos al Mundial para llevarnos una medalla», declaró la volante Fiorella Pico.

Lea más

Ecuador realizó -en la jornada del 26 de octubre del 2024- el reconocimiento de la cancha del estadio Félix Sánchez de Santo Domingo. El ambiente entre las jugadoras es positivo. Una de las mejores futbolistas del equipo es Caprice Chiuchiolo. La jugadora marcó dos goles ante N. Zelanda.

Chiuchiolo, nacida en Estados Unidos, pero con orígenes ecuatorianos, habló en la web de la FIFA. Ahí expresó su deseo de ganar cosas importantes con la Selección. Se mostró agradecida por la apertura y amabilidad mostradas por las otras integrantes del equipo.

Mundial femenino Sub 17: Ecuador vs. España en la cancha de Teleamazonas. Las españolas se clasificaron como primeras del grupo B con nueve puntos de nueve posibles. Saltan como favoritas ante Ecuador. Pero, la Tri las espera con ganas de hacer un gran juego.

Más en Teleamazonas