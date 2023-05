Denuncian abuso y vandalismo de selección sub-20 de Irak

La selección de fútbol de Irak que participará del Mundial sub-20, que comienza este 20 de mayo del 2023 en Argentina, fue acusada de cometer abuso y «actos vandálicos» en el hotel donde se alojan, según un informe policial.

Los hechos, ocurridos en la ciudad de La Plata, se notificaron por el enlace de seguridad con el Seleccionado sub-20 de Irak, el teniente primero Pedro Willemoes. Él convocó a sus superiores al alojamiento.

«Willemoes refiere que se entrevistó con una mujer joven, que trabaja en el restaurante en el último piso del hotel y que ésta le había comentado que en la fecha (jueves 18 de mayo) integrantes de la delegación de Irak le habían tocado una parte íntima de su cuerpo», dice el informe de la Estación de Policía departamental de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Según la nota policial divulgada por la prensa argentina, este 19 de mayo del 2023, la mujer no quiso presentar una denuncia penal ni dio sus datos de identidad.

El jefe de la recepción del hotel, Maximiliano Sanabria, aseguró que además algunos de los 48 integrantes de la selección de Irak «deambulaban por los pasillos y han llegado a la recepción del hotel en ropa interior. Además, han activado de manera adrede el sistema de alarmas de incendio y otras inconductas poco habituales y nunca vistas en el hotel».

Otro empleado «sumó a estos actos vandálicos, el hecho que algunos integrantes de la delegación habían maltratado a una traductora del área», y aseguró que un ascensor quedó inhabilitado por «descomponerse por sobrepeso».

El responsable de la delegación de Irak, Mohammed Naser Shakrom Al-Mansoori, fue notificado a través de traductores, de acuerdo al informe policial.

