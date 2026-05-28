Así será la planificación de la Tri para el amistoso frente a Arabia Saudita antes del Mundial

La práctica de Ecuador en Estados Unidos este martes 26 de mayo del 2026

La planificación de la Selección de Ecuador está en marcha en territorio estadounidense para afrontar el amistoso frente a Arabia Saudita. Este compromiso es el penúltimo examen de la Tri y la última prueba antes de que el estratega Sebastián Beccacece entregue la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial.

Con una lista de 34 seleccionados en los trabajos en Estados Unidos en el inicio de la preparación para el Mundial, Beccacece busca observar a un grupo de jóvenes que estarán en la concetración hasta la próxima semana que se presenta la lista definitiva.

Ecuador trabaja sin Piero Hincapié, del Arsenal, y sin Willian Pacho, del PSG, porque ambos jugarán la final de la Champions League y se unirá a la Tri después de ese compromiso.