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Nuestro Mundial

Así será la planificación de la Tri para el amistoso frente a Arabia Saudita antes del Mundial

El entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, tiene previsto rotar jugadores en el penúltimo amistoso de preparacion.

La práctica de Ecuador en Estados Unidos este martes 26 de mayo del 2026

Cortesía de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

28 may 2026 - 11:57

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La planificación de la Selección de Ecuador está en marcha en territorio estadounidense para afrontar el amistoso frente a Arabia Saudita. Este compromiso es el penúltimo examen de la Tri y la última prueba antes de que el estratega Sebastián Beccacece entregue la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial.

Con una lista de 34 seleccionados en los trabajos en Estados Unidos en el inicio de la preparación para el Mundial, Beccacece busca observar a un grupo de jóvenes que estarán en la concetración hasta la próxima semana que se presenta la lista definitiva. 

Ecuador trabaja sin Piero Hincapié, del Arsenal, y sin Willian Pacho, del PSG, porque ambos jugarán la final de la Champions League y se unirá a la Tri después de ese compromiso. 

Agenda y Cronograma de la Tri

Días previos al partido

Concentración y entrenamientos en el búnker

El cuerpo técnico y los jugadores convocados (una lista extendida de 34 futbolistas con base local y del exterior) realizan sus trabajos de preparación en el cuartel general de la Tri en Columbus.

Viernes 29 de mayo

Traslado a Nueva York

La delegación ecuatoriana toma un vuelo chárter desde Columbus con destino a Nueva York / Nueva Jersey para quedar concentrados enfocados en el encuentro.

Sábado 30 de mayo (19:30 h)

Ecuador vs. Arabia Saudita

Se juega el partido amistoso en el Estadio Sports Illustrated de Harrison, Nueva Jersey (hora de Ecuador). Al finalizar el compromiso, el equipo retorna inmediatamente en vuelo chárter a su búnker en Columbus.

Lunes 1 de junio

Fecha límite de la lista mundialista

Beccacece oficializa la nómina definitiva de 26 jugadores ante la FIFA. Ese mismo día se integrarán de lleno los defensores Piero Hincapié y Willian Pacho tras disputar la final de la UEFA Champions League.

Detalles claves del partido

Rival: Arabia Saudita
Fecha: 30 de mayo de 2026
Hora: 19:30 (ECU)
Sede: Sports Illustrated Stadium

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