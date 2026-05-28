Impactante choque en la vía La Concordia – Santo Domingo deja varios fallecidos y heridos

Fatal siniestro de tránsito en la vía La Concordia-Santo Domingo

Un grave siniestro de tránsito registrado en la vía La Concordia – Santo Domingo dejó de forma preliminar varias personas fallecidas y heridas la tarde de este jueves.

Equipos de emergencia y moradores del sector acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas tras el fuerte impacto entre dos vehículos.

Las primeras imágenes difundidas desde la zona muestran la magnitud del choque. Dos personas quedaron sin vida dentro de uno de los automotores, mientras otras dos víctimas permanecían sobre la calzada tras aparentemente salir expulsadas por la fuerza del impacto.

Vehículos quedaron destruidos tras el fuerte impacto

La carrocería de los dos vehículos involucrados quedó completamente destrozada. Uno de los automotores terminó volcado a un costado de la vía, mientras partes metálicas y vidrios quedaron esparcidos sobre la carretera.

Personal de emergencia llegó al sitio para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate.

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Moradores del sector también se acercaron para intentar ayudar a las personas afectadas mientras avanzaban los trabajos en la zona.

Las autoridades no han confirmado oficialmente el número total de víctimas ni las causas del siniestro.