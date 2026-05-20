De la mano de Luis Díaz y James Rodríguez: Los 55 convocados de Colombia para el Mundial
El técnico Néstor Lorenzo presentó la lista preliminar de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026, la cual se reducirá a 26.
Luis Diaz y James Rodríguez jugadores de Colombia.
FIFA
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Actualizado:
20 may 2026 - 10:10
La Selección Colombia dio uno de los pasos definitivos previo a la Copa Mundial 2026. En una conferencia de prensa, el entrenador Néstor Lorenzo presentó la lista inicial de 55 jugadores. La convocatoria deberá quedar en 26 elegidos el 2 de junio, cuando FIFA haga oficial las listas de todos los países clasificados al torneo.
"Quiero que lo disfrutemos, es una fiesta, hicimos las cosas bien, la Selección ilusionó a la gente", dijo Lorenzo.
Entre los 55 jugadores, se destacan las presencias de Juan Cuadrado, histórico de la Selección con participaciones en las Copas Mundiales 2014 y 2018, y Sebastián Villa, de buen presente en el fútbol argentino. Además, como era previsible, Radamel Falcao no se encuentra entre los nombres seleccionados.
Lista preliminar de la Selección Colombia
Arqueros:
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldaír Quintana
- Camilo Vargas.
Defensas:
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Cristian Borja
- Juan David Cabal
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Junior Hernández
- Jhon Lucumí
- Deiver Machado
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Edier Ocampo
- Andrés Román
- Johan Romaña
- Davinson Sánchez
Mediocampistas:
- Jhon Arias
- Yaser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wilmar Barrios
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Juan Guillermo Cuadrado
- Nelson Deossa
- Sebastián Gómez
- Jefferson Lerma
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Jhon Solís
- Richard Ríos
- James Rodríguez
Delanteros:
- Rafael Santos Borré
- Jaminton Campaz
- Johan Carbonero
- Edwuin Cetré
- Jhon Córdoba
- Jhon Durán
- Andrés Gómez
- Juan Camilo Hernández
- Stiven Mendoza
- Luis Suárez
- Sebastián Villa
- Neiser Villarreal
- Kevin Viveros
- Luis Díaz
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