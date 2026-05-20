De la mano de Luis Díaz y James Rodríguez: Los 55 convocados de Colombia para el Mundial

La Selección Colombia dio uno de los pasos definitivos previo a la Copa Mundial 2026. En una conferencia de prensa, el entrenador Néstor Lorenzo presentó la lista inicial de 55 jugadores. La convocatoria deberá quedar en 26 elegidos el 2 de junio, cuando FIFA haga oficial las listas de todos los países clasificados al torneo.

"Quiero que lo disfrutemos, es una fiesta, hicimos las cosas bien, la Selección ilusionó a la gente", dijo Lorenzo.

Entre los 55 jugadores, se destacan las presencias de Juan Cuadrado, histórico de la Selección con participaciones en las Copas Mundiales 2014 y 2018, y Sebastián Villa, de buen presente en el fútbol argentino. Además, como era previsible, Radamel Falcao no se encuentra entre los nombres seleccionados.

Lista preliminar de la Selección Colombia

Arqueros:

Kevin Mier

Álvaro Montero

Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldaír Quintana

Camilo Vargas.

Defensas:

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Jhon Lucumí

Deiver Machado

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Andrés Román

Johan Romaña

Davinson Sánchez

Mediocampistas:

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Juan Guillermo Cuadrado

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

Richard Ríos

James Rodríguez

Delanteros: