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Cher, la icónica cantante y actriz, celebra su cumpleaños 80

Cher cumple 80 años consolidándose como la diva de la cultura pop

La cantante y actriz estadounidense está celebrando su cumpleaños número 80

AFP

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

20 may 2026 - 10:42

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La icónica cantante y actriz estadounidense Cher (Cherilyn Sarkisian) está celebrando su cumpleaños número 80, este 20 de mayo de 2026. 

La "Diosa del Pop" festeja este momento convertida en una leyenda viva y rompiendo los esquemas de la industria del entretenimiento. 

Su legado Musical y en Hollywood

A través de décadas de reinvención musical, superó barreras en una industria dominada por hombres y se mantiene en la cima siendo la única mujer en encabezar las listas 'Billboard' durante siete décadas consecutivas

La superestrella estadounidense comenzó su carrera en los años 60 junto a Sonny, consolidándose rápidamente como una figura dominante en la cultura pop y la moda. 

Ha conquistado la pantalla grande, destacando su actuación en la película 'Hechizo de luna', la cual le otorgó el premio Óscar a la Mejor Actriz.

El mundo festeja la trayectoria de Cher

Con motivo del cumpleaños de Cher, críticos, fanáticos y medios de todo el mundo celebran su trayectoria, su vitalidad y su constante reinvención a través de las décadas. 

Para ellos, su impacto en la cultura y su resiliencia continúan marcando pauta en el mundo del espectáculo.

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