Cher, la icónica cantante y actriz, celebra su cumpleaños 80

La cantante y actriz estadounidense está celebrando su cumpleaños número 80

La icónica cantante y actriz estadounidense Cher (Cherilyn Sarkisian) está celebrando su cumpleaños número 80, este 20 de mayo de 2026.

La "Diosa del Pop" festeja este momento convertida en una leyenda viva y rompiendo los esquemas de la industria del entretenimiento.

Su legado Musical y en Hollywood

A través de décadas de reinvención musical, superó barreras en una industria dominada por hombres y se mantiene en la cima siendo la única mujer en encabezar las listas 'Billboard' durante siete décadas consecutivas

La superestrella estadounidense comenzó su carrera en los años 60 junto a Sonny, consolidándose rápidamente como una figura dominante en la cultura pop y la moda.

Ha conquistado la pantalla grande, destacando su actuación en la película 'Hechizo de luna', la cual le otorgó el premio Óscar a la Mejor Actriz.

El mundo festeja la trayectoria de Cher

Con motivo del cumpleaños de Cher, críticos, fanáticos y medios de todo el mundo celebran su trayectoria, su vitalidad y su constante reinvención a través de las décadas.

Para ellos, su impacto en la cultura y su resiliencia continúan marcando pauta en el mundo del espectáculo.