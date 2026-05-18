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Curazao elige 26 convocados para medir a Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Curazao oficializó su lista de 26 convocados para el Mundial, donde enfrentará a Ecuador dentro del Grupo E.

Selección de Curazao para el Mundial 2026 

Selección de Curazao

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

18 may 2026 - 10:27

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La selección de Curazao presentó este lunes 18 de mayo de 2026 su lista de convocados para el Mundial. Son 26 seleccionados que enfrentarán a Ecuador, Costa de Marfil y Alemania en el Grupo E

Esta será la primera Copa del Mundo para el equipo caribeño dirigido por el neerlandés Dick Advocaat

Los 26 convocados de Curazao

Arqueros:

  • Tyrick Bodak
  • Trevor Doornbusch
  • Eloy Room

Defensores: 

  • Riechedly Bazoer
  • Joshua Brenet
  • Roshon van Eijma
  • Sherel Floranus
  • Deveron Fonville
  • Juriën Gaari
  • Armando Obispo
  • Shurandy Sambo

Mediocampistas:

  • Juninho Bacuna
  • Leandro Bacuna
  • Livano Comenencia
  • Kevin Felida
  • Ar’Jany Martha
  • Tyrese Noslin
  • Godfried Roemeratoe

Delanteros: 

  • Jeremy Antonisse
  • Tahith Chong
  • Kenji Gorré
  • Sontje Hansen
  • Gervane Kastaneer
  • Brandley Kuwas
  • Jürgen Locadia
    Jearl Margarita 

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