Curazao elige 26 convocados para medir a Ecuador en el Mundial 2026

La selección de Curazao presentó este lunes 18 de mayo de 2026 su lista de convocados para el Mundial. Son 26 seleccionados que enfrentarán a Ecuador, Costa de Marfil y Alemania en el Grupo E.

Esta será la primera Copa del Mundo para el equipo caribeño dirigido por el neerlandés Dick Advocaat.

Los 26 convocados de Curazao

Arqueros:

Tyrick Bodak

Trevor Doornbusch

Eloy Room

Defensores:

Riechedly Bazoer

Joshua Brenet

Roshon van Eijma

Sherel Floranus

Deveron Fonville

Juriën Gaari

Armando Obispo

Shurandy Sambo

Mediocampistas:

Juninho Bacuna

Leandro Bacuna

Livano Comenencia

Kevin Felida

Ar’Jany Martha

Tyrese Noslin

Godfried Roemeratoe

Delanteros: