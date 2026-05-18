Curazao elige 26 convocados para medir a Ecuador en el Mundial 2026
La Selección de Curazao oficializó su lista de 26 convocados para el Mundial, donde enfrentará a Ecuador dentro del Grupo E.
Selección de Curazao para el Mundial 2026
Selección de Curazao
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Actualizado:
18 may 2026 - 10:27
La selección de Curazao presentó este lunes 18 de mayo de 2026 su lista de convocados para el Mundial. Son 26 seleccionados que enfrentarán a Ecuador, Costa de Marfil y Alemania en el Grupo E.
Esta será la primera Copa del Mundo para el equipo caribeño dirigido por el neerlandés Dick Advocaat.
Los 26 convocados de Curazao
Arqueros:
- Tyrick Bodak
- Trevor Doornbusch
- Eloy Room
Defensores:
- Riechedly Bazoer
- Joshua Brenet
- Roshon van Eijma
- Sherel Floranus
- Deveron Fonville
- Juriën Gaari
- Armando Obispo
- Shurandy Sambo
Mediocampistas:
- Juninho Bacuna
- Leandro Bacuna
- Livano Comenencia
- Kevin Felida
- Ar’Jany Martha
- Tyrese Noslin
- Godfried Roemeratoe
Delanteros:
- Jeremy Antonisse
- Tahith Chong
- Kenji Gorré
- Sontje Hansen
- Gervane Kastaneer
- Brandley Kuwas
- Jürgen Locadia
Jearl Margarita
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