El eterno Luka Modric lidera la lista de Croacia para el Mundial 2026

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, anunció este lunes 18 de mayo de 2026 una lista de 26 jugadores para el próximo Mundial, encabezada por el veterano Luka Modric, de 40 años, el principal artífice de los éxitos del país en los últimos años.

El actual centrocampista del AC Milan llevó a Croacia, un pequeño país de apenas 3,8 millones de habitantes, al subcampeonato mundial en Rusia 2018 y al tercer puesto en Catar cuatro años después.

A finales de abril, Modric sufrió una fractura del pómulo durante un partido contra la Juventus y tuvo que ser operado, pero el domingo ya se sentó en el banquillo, aunque no llegó a jugar frente al Génova.

"Se está entrenando con una máscara (facial) y va bien. Quizá este parón le haya ayudado", declaró Dalic a los periodistas en Zagreb sobre su capitán.

"Veremos en qué condición está, pero no dudo de él, llegará en buena forma", añadió.

Preguntado por los objetivos del equipo, Dalic, en el puesto desde 2017, señaló que el primer objetivo es superar "un grupo difícil", con Inglaterra, Panamá y Ghana.

"Tenemos calidad, juventud y experiencia... lo que me da optimismo", concluyó.

Lista de convocados por Croacia para el Mundial

Porteros:

Dominik Livakovic

Dominik Kotarski

Ivor Pandur

Defensas:

Josko Gvardiol

Duje Caleta-Car

Josip Sutalo

Josip Stanisic

Martin Pongracic

Martin Erlic

Luka Vuskovic

Centrocampistas:

Luka Modric

Mateo Kovacic

Mario Pasalic

Nikola Vlasic

Luka Sucic

Martin Baturina

Kristijan Jakic

Petar Sucic

Nikola Moro

Toni Fruk

Delanteros:

Ivan Perisic

Andrej Kramaric

Ante Budimir

Marco Pasalic

Petar Musa

Igor Matanovic

El seleccionador también ha designado una serie de jugadores preparados para entrar en la lista si hay alguna eventualidad