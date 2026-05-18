El eterno Luka Modric lidera la lista de Croacia para el Mundial 2026
Zlatko Dalic, anunció la lista de 26 convocados para el Mundial, liderada por el experimentado mediocampista Luka Modric a sus 40 años.
Luka Modric, jugador de Croacia.
Reuters
Compartir
Actualizado:
18 may 2026 - 09:26
El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, anunció este lunes 18 de mayo de 2026 una lista de 26 jugadores para el próximo Mundial, encabezada por el veterano Luka Modric, de 40 años, el principal artífice de los éxitos del país en los últimos años.
El actual centrocampista del AC Milan llevó a Croacia, un pequeño país de apenas 3,8 millones de habitantes, al subcampeonato mundial en Rusia 2018 y al tercer puesto en Catar cuatro años después.
A finales de abril, Modric sufrió una fractura del pómulo durante un partido contra la Juventus y tuvo que ser operado, pero el domingo ya se sentó en el banquillo, aunque no llegó a jugar frente al Génova.
"Se está entrenando con una máscara (facial) y va bien. Quizá este parón le haya ayudado", declaró Dalic a los periodistas en Zagreb sobre su capitán.
"Veremos en qué condición está, pero no dudo de él, llegará en buena forma", añadió.
Preguntado por los objetivos del equipo, Dalic, en el puesto desde 2017, señaló que el primer objetivo es superar "un grupo difícil", con Inglaterra, Panamá y Ghana.
"Tenemos calidad, juventud y experiencia... lo que me da optimismo", concluyó.
Lista de convocados por Croacia para el Mundial
Porteros:
- Dominik Livakovic
- Dominik Kotarski
- Ivor Pandur
Defensas:
- Josko Gvardiol
- Duje Caleta-Car
- Josip Sutalo
- Josip Stanisic
- Martin Pongracic
- Martin Erlic
- Luka Vuskovic
Centrocampistas:
- Luka Modric
- Mateo Kovacic
- Mario Pasalic
- Nikola Vlasic
- Luka Sucic
- Martin Baturina
- Kristijan Jakic
- Petar Sucic
- Nikola Moro
- Toni Fruk
Delanteros:
- Ivan Perisic
- Andrej Kramaric
- Ante Budimir
- Marco Pasalic
- Petar Musa
- Igor Matanovic
El seleccionador también ha designado una serie de jugadores preparados para entrar en la lista si hay alguna eventualidad
- Lovro Majer (centrocampista)
- Franjo Ivanovic (atacante)
- Dion Drena Beljo (atacante)
- Ivan Smolcic (defensa)
- Karlo Letica (portero)
- Adrian Segecic (centrocampista)
- Luka Stojkovic (centrocampista)
Compartir