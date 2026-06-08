Temblor en la Costa ecuatoriana este lunes

Un temblor cerca de Playas se registró este lunes 8 de junio de 2026.

Un temblor en la Costa ecuatoriana sorprendió la noche de este lunes 8 de junio de 2026.

El sismo se registró a las 20:42 y alcanzó una magnitud de 4.1, según informó el Instituto Geofísico.

El movimiento se registró en el mar a 15.74 kilómetros de Playas, en la provincia de Guayas.

Usuarios en redes sociales reportaron que sintieron el temblor en varios sectores. Sin emabrgo, las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.