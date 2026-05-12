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¡Completa tu álbum! Quito abre punto para cambiar cromos del Mundial 2026

El Municipio de Quito habilita un punto de intercambio de cromos del Mundial 2026 en La Mariscal. Conozca los horarios y la ubicación. 

Quito habilita sitio para intercambio de cromos del Mundial 2026.

Quito Informa

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

12 may 2026 - 13:13

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Desde este jueves 14 de mayo del 2026 hasta que termine la Copa del Mundo, la Administración Zonal La Mariscal, en el norte de Quito, habilitará un espacio permanente para el intercambio de cromos del álbum oficial del torneo.

Según informó el Municipio capitalino, el espacio ubicado en la Tienda Quito, en la Plaza El Quinde, estará disponible todos los jueves de 16:00 a 18:00

El punto de intercambio que se encuentra en la intersección de las calles Mariscal Foch y Reina Victoria, "está pensado para que coleccionistas, aficionados y ciudadanía en general puedan completar sus álbumes en un entorno organizado, accesible y seguro", aseguró el cabildo. 

Además del intercambio, este espacio impulsa el encuentro ciudadano, dinamiza el uso del espacio público y fortalece la convivencia en el sector. También se podrá disfrutar de la oferta gastronómica que ofrecen la cafetería Jumandi y El Museo del Pernil.

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