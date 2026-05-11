Cuenta regresiva para la gloria: falta un mes para el Mundial EE.UU., México y Canadá 2026

La espera está por terminar para los aficionados del fútbol en todo el planeta. A falta de exactamente un mes para el pitazo inicial, la emoción se siente en cada rincón, especialmente en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El próximo 11 de junio, el histórico estadio Azteca abrirá sus puertas para inaugurar una edición que promete ser legendaria, no solo por su escala masiva de 48 selecciones, sino por el regreso de la máxima cita a tierras norteamericanas.

Para Ecuador, la cuenta regresiva tiene un tinte especial de ilusión. La Tri se prepara para su debut el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Filadelfia, marcando el inicio de un camino donde buscarán superar sus actuaciones históricas.

Con un equipo joven pero consolidado en las mejores ligas del mundo, los hinchas ecuatorianos ya marcan en sus calendarios las fechas clave de la fase de grupos, que incluyen emocionantes duelos contra Curazao y un cierre de alto voltaje ante Alemania.

Este torneo no será solo fútbol; será una demostración de logística y tecnología sin precedentes con 104 partidos en total. A solo un mes del arranque, las ciudades sedes ultiman detalles en estadios y zonas de aficionados para recibir a millones de turistas.

La mesa está prácticamente servida para que, en apenas unas semanas, la pelota comience a rodar y el mundo entero se detenga nuevamente para celebrar el deporte más hermoso del mundo.