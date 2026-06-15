¿Cuándo juega Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

La selección de Portugal pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a República Democrática del Congo (RD Congo) por la primera jornada del Grupo K.

El encuentro se disputará el próximo miércoles 17 de junio en el estadio de Houston, desde las 12:00 (hora de Ecuador).

Jugadores de RD Congo causan sensación con su 'outfit' del Mundial

El compromiso genera gran expectativa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexto Mundial, una cifra histórica que podría convertir esta edición en la última de su carrera con la selección portuguesa.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez llega al torneo con buenas sensaciones tras sus recientes compromisos de preparación. Los europeos vencieron por 2-1 a Chile y repitieron el mismo marcador frente a Nigeria.

Por su parte, RD Congo afrontará su regreso a una Copa del Mundo con la ilusión de sorprender en el grupo. En sus amistosos previos, el combinado africano empató 0-0 con Dinamarca y cayó 2-1 ante Chile.