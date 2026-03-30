¿Cuánto ganaría LDU por Gabriel Villamil, si Bolivia clasifica al Mundial y convoca al jugador?

Gabriel Villamil, jugador de Liga de Quito, convocado para la selección de Bolivia para los amistosos de marzo 2026.

La selección de Bolivia enfrentará a Irak en su partido más importante en los últimos 30 años, en caso de ganar jugaría la Copa Mundial de Fútbol 2026, algo que no sucedía desde el Mundial de EE.UU. en 1994.

El encuentro, que se jugará a las 22:00 (hora de Ecuador) del martes 31 de marzo del 2026, captará la atención de Liga de Quito ya que su centrocampista Gabriel Villamil fue convocado por La Verde, y de darse la clasificación, los Albos recibirían una compensación económica.

El valor que FIFA entrega para cada equipo se estima en 11.000 dólares por cada día que un jugador esté con su selección durante el torneo. Si Bolivia clasifica, convoca a Villamil y llegara a jugar únicamente la fase de grupos, Liga de Quito recibiría unos 176.000 dólares. Sin embargo, si la selección se mantiene en competencia el valor se iría incrementando.

La Verde clasificó de manera heroica a esta fase, primero vencieron a Brasil y luego derrotaron a Surinam 2-1, en el repechaje. El partido de este martes sellará la clasificación y se conocerá cuál de los dos equipos se une al Grupo I con: Francia, Senegal y Noruega.

Clasificados de manera heroica en la eliminatoria sudamericana, en la que vencieron al poderoso Brasil, los bolivianos del seleccionador Óscar Villegas llegan al partido, en Monterrey, norte de México, con el ánimo por las nubes tras vencer por 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje.

El Estadio BBVA será testigo de un partido de difícil pronóstico, con mucha carga emotiva en el que ambos cuadros apostarán a plantarse bien a la defensa y a partir de ahí atacar.

Alineaciones probables:

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Zaid Tahseen, Manaf Younis, Hussein Ali; Ibrahim Bayesh, Kevin Yakob, Amir Al-Ammari; Ali Jassim, Ayman Hussein, Ali Al-Hamadi.

Seleccionador: Graham Arnold.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Efraín Morales, Luis Haquín, Roberto Fernández, Diego Medina; Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar, Robson Matheus; Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Enzo Monteiros.

Seleccionador: Óscar Villegas.