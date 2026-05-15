Petroecuador reinicia operaciones en la unidad FCC de la Refinería de Esmeraldas

La unidad FCC de la Refinería de Esmeraldas reinició sus operaciones.

La Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC) de la Refinería de Esmeraldas reinició progresivamente sus operaciones este viernes 15 de mayo de 2026.

Petroecuador informó, pasado el mediodía, que las operaciones se retomaron en la unidad FCC.

En esta unidad se producirán 4 000 barriles diarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 7 800 barriles de Nafta tratada, materia prima para la elaboración de las gasolinas.

Se trata de una de las unidades más importantnes de la Refinería de Esmeraldas. En esta se transforman fracciones pesadas del petróleo en combustible.

Con la incorporación progresiva de las unidades operativas, se prevé que la Refinería alcance una producción de 640 000 barriles de naftas hasta junio de 2026, fortaleciendo el abastecimiento de gasolinas en todo el territorio nacional.

Petroecuador adelantó que las operaciones en la unidad FCC permitirán:

Incrementar la producción nacional de GLP y gasolinas

la producción nacional de y Reducir importaciones

importaciones Fortalecer la seguridad energética del país

la seguridad energética del país Garantizar el abastecimiento de combustibles

Esto ocurre luego de que usuarios de ciudades como Quito y Guayaquil reportaran desabastecimiento de gasolina por, al menos tres días. Aunque el Gobierno fue enfático en negarlo.