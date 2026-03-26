Baja en la Selección de Ecuador: Nilson Angulo queda fuera por lesión

¡Otra baja en La Tri! El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece informó que el extremo Nilson Angulo no jugará con la Selección la doble fecha FIFA. El anuncio lo hizo este jueves 26 de marzo del 2026, en rueda de prensa.

Beccacece añadió que el jugador del Sunderland A. F. C. de la Premier League dejará la concentración este viernes para regresar a Inglaterra y recuperarse de un desgarro. "Son bajas importantes", dijo el Seleccionador, refiriéndose también a la ausencia de Patrik Mercado debido a la rotura de ligamento.

"El resto está apto, está bien", aseguró el DT. Con ello se confirma que la Selección cuenta con 20 seleccionados para enfrentar a Marruecos y Países Bajos, el viernes 27 y martes 31 de marzo, respectivamente.

Asimismo, en la rueda de prensa se informó que el centrocampista Denil Castillo presenta una molestia física y será evaluado en las próximas horas para determinar el alcance de su condición.