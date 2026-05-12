Guayaquil: Conductor lleva cerca de 10 canecas de gasolina en medio de la escasez

Momento en que un conductor se lleva canecas de gasolina en Guayaquil.

La mañana del 12 de mayo de 2026, cámaras de Teleamazonas, captaron a un conductor llevando, en varias canecas, gasolina de una estación.

El hecho sucedió en las Orquídeas al nore de Guayaquil y llama la atención debido a la escasez de combustible que reportan los usuarios, desde el pasado 9 de mayo, tanto en Quito como en Guayaquil.

Falta de controles por parte de la ARCH

Según se evidenció el conductor, habría llevado más de USD 148 en combustible, lo que representa un total de 48 galones aproximadamente.

Ninguna autoridad de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburos (ARCH) estaba presente en el lugar, pese a los controles anunciados.

Días atrás, después de las denuncias de largas filas y restricciones en la venta de gasolina, la ARCH aseguró que monitoreará inventarios y volúmenes de despacho.