¡EN VIVO! Siga el Congreso Ordinario 82 de la Conmebol en Quito

Representantes del fútbol mundial en el Congreso 82 de la Conmebol que se realiza en Quito, Ecuador.

El Congreso Ordinario 82 de la Conmebol se realiza este jueves 23 de abril del 2026 en Quito. En el evento se encuentran Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, Gianni Infantino, presidente de FIFA, Francisco Egas, presidente de la FEF; y los representantes de diferentes países.

Alejandro Domínguez reconoce el liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA

El presidente de la Conmebol tuvo un gesto con el presidente de la FIFA; en su intervención al inicio del Congreso, expresó unas palabras exclusivamente para Infantino: "Creemos en tu capacidad de trabajo, reconocemos tu liderazgo y tu capacidad de transformar", dijo Domínguez.

El máximo representante del fútbol sudamericano también le agradeció por la gestión realizada en el fútbol en los últimos 10 años y le colocó una cinta amarilla en el brazo derecho, como símbolo de que Infantino ha sido un líder y capitán del deporte rey.

Además, Domínguez le propuso a Infantino que acepte ser nuevamente candidato a la presidencia de la FIFA.

Fechas, horas y transmisión de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

Tras constatar el quórum, la Conmebol proyectó un video en el que se resaltaron la cultura y los principales atractivos turísticos de Ecuador. Con esto se dio por inaugurado el evento.

A las 11:40 de este jueves arrancó el Congreso, Alejandro Domínguez fue el primero en intervenir y agradecer el recibimiento de Quito y de la FEF a las máximas autoridades.

Francisco Egas, por su parte, en una intervención corta dio la bienvenida a todos los representantes del fútbol mundial y agradeció su visita.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que habrá 104 Bowls, "como les digo a los americanos, vamos a tener 104 Super Bowls en el Mundial, más de siete millones de personas en los estadios. El mundo se va a paralizar y va a focalizar su atención en este Mundial"

Previo a este encuentro, los representantes de los máximos organismos del fútbol realizaron una visita protocolar al Palacio de Carondelet, donde se reunieron con el presidente Daniel Noboa.