Cerca de una decena de siniestros de tránsito se registraron el jueves en Ecuador

Cerca de una decena de siniestros de tránsito se registraron el jueves 23 de abril de 2026

Hasta el medio día del jueves 23 de abril de 2026, el ECU 911 coordinó la atención de al menos ocho siniestros de tránsito en diferentes puntos de Ecuador.

Según los reportes, a las 00:24, en Pallatanga, Chimborazo, se registró el primer siniestro de día. Se trató de un choque entre un automóvil y una volqueta, que dejó una persona fallecida.

A las 02:57, en la vía Chone–El Carmen, Manabí, un bus interprovincial perdió pista y cayó a una quebrada. Se registraron 14 personas heridas que fueron trasladadas al Hospital de El Carmen.

En Quito, cerca de las 6:00, Guápulo presenció otro siniestro sobre la Av. Simón Bolívar y Conquistadores. Una motocicleta y un automóvil se impactaron, dejando una persona fallecida.

A las 06:25, se reportó un nuevo incidente desde el cantón Mejía. El choque entre dos automóviles y una furgoneta dejó ocho personas heridas.

Siniestros en Quito y en Cuenca

Cuenca no fue la excepción, en el sector del Aeropuerto, a las 07:25, un bus y una motocicleta se impactaron, dejando una persona herida.

A las 08:00, en vía a la Costa, en Guayaquil, un bus de pasajeros y un tanquero protagonizaron el siniestro. Según la información, se registraron tres fallecidos y 23 heridos.

Los siniestros retornaron a Quito, cerca de las 10:00 en las avenidas Galo Plaza Lasso y 6 de Diciembre un hombre de la tercera edad fue atropellado, lo que produjo su muerte al instante.

En la misma Galo Plaza Lasso y del Maestro, a las 10:32, se registró un siniestro de tránsito entre una motocicleta y un automóvil, lo que dejó una persona herida.