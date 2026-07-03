Piero Hincapié pide disculpas a Ecuador: 'este momento nos hará volver más fuertes'

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié rompió el silencio tras el último resultado de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el zaguero pidió disculpas públicas a la hinchada de la Tri.

El futbolista del Arsenal conmovió a los aficionados al dedicar sus palabras especialmente a "cada hombre y mujer que se levanta de mañana a buscar el pan de cada día" y que, a pesar de las dificultades cotidianas, se toma el tiempo para alentar a La Tri. De esta manera, el zaguero reconoció el valor cultural y social que tiene el equipo de todos, el cual representa una de las mayores ilusiones y alegrías compartidas para el pueblo ecuatoriano.

A pesar de admitir la frustración del momento actual, Hincapié no dudó en mirar hacia el futuro con una visión resiliente. "Hoy duele, pero este momento será parte de la historia que nos hará volver más fuertes", sentenció la figura de la defensa tricolor, dejando claro que el grupo asume la responsabilidad del rendimiento mostrado en la cancha y que utilizará este golpe como combustible para los retos venideros.

El pronunciamiento del central llega en un momento de alta sensibilidad para la afición nacional y ha generado una oleada de interacciones en las plataformas digitales. Mientras los fanáticos debaten sobre el desempeño deportivo del equipo, la publicación de Hincapié resalta como una muestra de liderazgo y autocrítica necesaria dentro de un camerino que ya empieza a asimilar la experiencia para enfocarse en el proceso de reconstrucción.

Durante el Mundial, Arsenal ejecutó el pago por Hincapié

El Arsenal F.C. hizo oficial la ejecución de la opción de compra por el defensor ecuatoriano Hincapié, adquiriendo sus derechos deportivos de manera definitiva tras un acuerdo cerrado con el Bayer Leverkusen.

El zaguero esmeraldeño de 24 años, quien militó la pasada campaña en el conjunto londinense en condición de préstamo, firmó un contrato de larga duración que lo vinculará a la institución británica por las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031, en una operación tasada aproximadamente en 45,5 millones de dólares.

La decisión de la directiva y del cuerpo técnico liderado por Mikel Arteta responde al notable rendimiento del futbolista tricolor, quien se transformó en una pieza polivalente e indispensable para el esquema de los Gunners.

A lo largo del curso 2025-26, Hincapié disputó un total de 39 partidos oficiales alternando con solvencia entre la zaga central y el lateral izquierdo, siendo clave para que el equipo se consolidara como la defensa menos batida de Inglaterra y rompiera una sequía de 22 años sin levantar el título de la Premier League.

Tras cerrar su participación con la Selección de Ecuador en la Copa del Mundo 2026, donde La Tri quedó eliminada en la instancia de dieciseisavos de final, el jugador gozará de un período de vacaciones antes de reportarse a los trabajos de pretemporada en el Emirates Stadium.

Con este traspaso permanente, Hincapié arranca el nuevo ciclo deportivo plenamente consolidado en la élite del fútbol europeo y con el reto de ratificar su estatus de titular indiscutible en el vigente monarca del balompié inglés.