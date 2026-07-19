Trump e Infantino entregan la Copa del Mundo a España tras la final del Mundial 2026

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la entrega del trofeo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezaron la ceremonia de premiación tras la final del Mundial 2026 disputada este domingo en el New York New Jersey Stadium.

Ambos entregaron el trofeo a la selección de España, que conquistó su segundo título mundial tras vencer a Argentina en el partido decisivo.

La ceremonia reunió a autoridades, exfutbolistas y representantes de la FIFA sobre el escenario instalado en el centro del campo.

La final reunió a líderes y figuras internacionales

Además de Trump e Infantino, la final contó con la presencia del rey Felipe VI de España, quien siguió el encuentro desde uno de los palcos principales junto a otras autoridades e invitados especiales.

El partido cerró el primer Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá, una edición que reunió a 48 selecciones y estableció nuevos récords de asistencia, audiencia e ingresos, antes de la entrega oficial del trofeo al nuevo campeón del mundo.