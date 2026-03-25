La última fase para la venta de boletos a la Copa Mundial 2026 de la FIFA comenzará el 1 de abril

Las entradas de último minuto para la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzarán a venderse el 1 de abril

La FIFA arrancará el miércoles 1 de abril del 2026 la cuarta y última fase de venta de entradas. Tras el periodo del sorteo, las entradas adicionales saldrán a la venta para el público en general a partir de las 11:00. Los hinchas pueden adquirir los boletos a través de FIFA.com/tickets.

"En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, en función de la disponibilidad. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Los aficionados podrán elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción Reservar el mejor asiento'", se lee en la nota de la FIFA.

"Solo durante la fase de selección aleatoria el público general presentó más de 500 millones de solicitudes, tras lo cual se vendieron más de un millón de entradas al final del periodo correspondiente, el 27 de febrero. A menos de 80 días del comienzo de la competición, todo apunta a que en la edición de este año se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994", añade.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio, apunta a batir el récord de asistencia de 3,5 millones de personas registrado en el Mundial de 1994, organizado en tierras estadounidenses, según informó este miércoles la FIFA.

El Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones, echará a andar el 11 de junio y terminará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey