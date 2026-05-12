Guía para denunciar cobros excesivos de gasolina tras el alza de precios en Ecuador

La escasez de gasolina ha ocasionado largas filas de vehículos en Quito y Guayaquil.

En Quito y Guayaquil se registran largas filas de vehículos en busca de combustible, tras la entrada en vigencia de los nuevos precios este martes 12 de mayo de 2026.

Ante los reportes de escasez de los combustibles, el Gobierno ha negado que exista un desabastecimiento.

Incluso se han anunciado operativos de control por parte de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Pasos para denunciar sobreprecio de gasolina en Ecuador

Paralelamente, la ARCH ha exhortado a la ciudadanía a denunciar cobros excesivos e irregularidades en la venta de la gasolina.

En caso de sobreprecios o venta irregular se puede denunciar al 1 800 LOJUSTO (1800-565-878).

Precios oficiales de los combustibles en mayo de 2026

Los precios oficiales de los combustibles son: