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Sociedad

Guía para denunciar cobros excesivos de gasolina tras el alza de precios en Ecuador

El precio de la gasolina subió desde este 12 de mayo de 2026. Mientras tanto se reporta escasez en varias gasolineras.

La escasez de gasolina ha ocasionado largas filas de vehículos en Quito y Guayaquil.

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Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

12 may 2026 - 11:01

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En Quito y Guayaquil se registran largas filas de vehículos en busca de combustible, tras la entrada en vigencia de los nuevos precios este martes 12 de mayo de 2026.

Ante los reportes de escasez de los combustibles, el Gobierno ha negado que exista un desabastecimiento.

Incluso se han anunciado operativos de control por parte de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Pasos para denunciar sobreprecio de gasolina en Ecuador

Paralelamente, la ARCH ha exhortado a la ciudadanía a denunciar cobros excesivos e irregularidades en la venta de la gasolina.

En caso de sobreprecios o venta irregular se puede denunciar al 1 800 LOJUSTO (1800-565-878).

Precios oficiales de los combustibles en mayo de 2026

Los precios oficiales de los combustibles son:

  • Diésel: USD 3,103
  • Extra y Ecopaís: USD 3,164

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