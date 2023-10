La Comisión de Movilidad del Municipio de Quito analizará en los próximos días una ordenanza para regular a quienes brindan servicios de delivery en la capital. El objetivo es disminuir el índice de delitos que cometen grupos delictivos que se disfrazan de repartidores para delinquir.

En días pasados un robo se registró en el sector de la Granda Centeno, en el norte de Quito. Dos personas fingieron ser repartidores de comida e ingresaron a un restaurante para sustraer las pertenencias de los ciudadanos.

La propietaria del lugar señaló que ambos estaban disfrazados de repartidores, por lo que pidió a las autoridades municipales que regulen esta actividad en la capital. Ante el incremento de robos en esta modalidad, la consejera Analía Ledesma presentó a la Comisión de Movilidad del Municipio de Quito un proyecto de ordenanza que se encuentra estancado desde 2020.

Actualmente el Código Municipal no contiene una norma que regule el transporte de comida con servicio a domicilio. Según la concejala, desde 2019 incrementó considerablemente la cantidad de delivery en el país. No obstante, no hubo una correcta regulación y ahora es uno de los generadores de inseguridad.

Lea también:

Añade que esa actividad ha servido como fachada para la entrega de sustancias sujetas a fiscalización, así como para asaltos, robos y hasta secuestros.

La propuesta cuenta con tres pilares: seguridad, condiciones laborales y un catastro de prestadores de servicios. Fernanda Racines, presidenta de la Comisión de Movilidad, sostiene que la propuesta tiene algunas falencias que no han permitido que esta se analice en el Concejo.

Algunos puntos sobrepasan las competencias del Gobierno Municipal. Sin embargo, consideran que regular a estas plataformas es una prioridad. Por lo tanto, tratarán este punto en la próxima sesión e incluso convocarán a los representantes de las plataformas. El objetivo, dicen, es regular la actividad comercial y no laboral.

También en Teleamazonas: