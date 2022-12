Al menos catorce personas murieron ahogadas este sábado en el área metropolitana de la ciudad de Johannesburgo, en el noreste de Sudáfrica, cuando fueron arrastradas por la corriente del río Jukskei mientras celebraban un bautizo, informaron hoy los servicios de emergencias.

«Desde las 08.00 en punto (06.00 GMT) hasta las 18.00 (16.00 GMT) hemos logrado recuperar doce cuerpos. Si cogemos esos doce y los añadimos a los dos que ya recuperamos ayer, suman catorce en total», dijo en declaraciones recogidas por medios locales el portavoz de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS, en inglés) de la ciudad, Robert Mulaudzi.

«Hay algunas áreas que aún tenemos que explorar, lo que quizás añadirá (muertos) a los catorce que tenemos (…) Seguiremos mañana», señaló Mulaudzi.

for Alex missing 15 continues this morning along the Juskei river stream 2 bodies recovered last night and one person was rescued recieved medical treatment on site later transported to the nearest health care facility. pic.twitter.com/375dlHPQgd