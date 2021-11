Musk preguntó a los usuarios de Twitter si debe vender el 10 % de sus acciones de Tesla

El polémico empresario Elon Musk, fundador de Tesla, propuso a los usuarios de Twitter decidir su gestión de un 10 % de las acciones de la firma de vehículos eléctricos con un sondeo que se cerró este domingo y en el que el resultado ganador fue que las venda.

Musk abrió la votación con un comentario: «Mucho se comenta últimamente de que las ganancias no realizadas son una manera de evadir impuestos, así que propongo vender el 10 % de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?», a lo que se podía responder sí o no.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?