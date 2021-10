Elon Musk podría resolver el hambre en el mundo solo con el 2% de su fortuna

David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas asegura que un reducido grupo de multimillonarios podría ayudar a resolver el hambre en todo el planeta si para ello destinara apenas una fracción de su fortuna.

“$6,000 millones para ayudar a 42 millones de personas que, literalmente, van a morir si no los ayudamos. No es complicado”, aseguró en el programa Connect the World, de CNN.

A small group of ultra-wealthy individuals could help solve world hunger with just a fraction of their net worth, says the director of the United Nations' World Food Program.



Billionaires need to "step up now, on a one-time basis," David Beasley said. https://t.co/6HhepJTtKb