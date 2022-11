Musk anuncia restablecimiento de cuentas suspendidas en Twitter

El propietario de Twitter, Elon Musk, anunció el jueves que la próxima semana comenzará a restablecer las cuentas suspendidas en la plataforma, después de que la mayoría de los votantes en una encuesta en la red social votaran a favor de la medida.

«El pueblo habló. La amnistía comienza la semana próxima», tuiteó Musk, quien el miércoles había lanzado una consulta sobre el tema entre los usuarios de Twitter.

El 72,4% de los aproximadamente 3,16 millones de personas que votaron respondió «sí» a la pregunta de Musk, que planteaba si Twitter debería ofrecer una «amnistía general para las cuentas suspendidas siempre y cuando no hayan infringido la ley o enviado spam de forma escandalosa».

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?