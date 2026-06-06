Noticiero, sábado 6 de junio del 2026|24 Horas | Ecuador

Comité Erfen confirma el inicio de la fase de desarrollo del...

Dictan prisión preventiva contra Fernando Viteri, primo del alcalde Aquiles Alvarez

El tribunal ordenó su localización y captura inmediata tras no asistir a la reinstalación de la audiencia de juicio.