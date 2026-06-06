Actualizado: 06 jun 2026 - 21:03
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Dictan prisión preventiva contra Fernando Viteri, primo del alcalde Aquiles Alvarez
El tribunal ordenó su localización y captura inmediata tras no asistir a la reinstalación de la audiencia de juicio.
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El tribunal ordenó su localización y captura inmediata tras no asistir a la reinstalación de la audiencia de juicio.