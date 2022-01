Nace un cabrito con «rostro humano» en la India

En el estado de Assam, noreste de India se reportó el nacimiento de un cabrito con «rostro humano». En redes sociales circularon las inquietantes fotos del animal.

Según informaron los medios locales, el insólito hecho ocurrió en la residencia de un sujeto de nombre Shankar Das, cuya propiedad se encuentra en el distrito de Cachar.

En las imágenes se observa que todo el rostro del cabrito, así como otras partes del cuerpo, tienen una apariencia humana. Además, el animal nació con dos patas, no tiene cola y pelo en su cuerpo.

A goat in Assam's Cachar district, India gave birth to a human-like baby, leaving the local people astonished.



In a bizarre development, a goat gave birth to a human-like baby in Assam's Cachar district, leaving the local people astonished.https://t.co/5ycHuP5PHt pic.twitter.com/ugDg4woDLy