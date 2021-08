Un ícono británico del pop que nos ha dado casi medio siglo de música inolvidable. No hay nadie como Elton John.

Nadie suena como Elton John: es difícil encontrar un músico que tenga el mismo nivel de honestidad en sus palabras, la misma voz llena de textura y emoción sin límites, un manejo tan increíble de los instrumentos y del ritmo, y que simplemente se permita ser él mismo en cada canción, explorando desde las baladas más románticas hasta los ritmos del rock más movido. Elton John, que se retirará definitivamente de los escenarios el próximo año, es un artista como ningún otro.

Para poder capturar y poner en un solo lugar ese sonido único de Elton John, hemos creado una playlist con los mejores hits de Elton John, casi medio siglo de carrera musical puesta en un solo lugar. Desde ese primer éxito que fue Your song, con su inocente forma de mostrar que se está enamorado, hasta la pieza de aceptación que es (I’m gonna) love me again , con la que ganó su segundo premio Oscar.

Pop deluxe, Elton John

La oda al rock and roll de los viejos tiempos Crocodile rock , la conmovedora Tiny dancer , la icónica y movida colaboración junto a Kiki Dee que es Don’t go breaking my heart … ¡todos sus grandes éxitos están aquí!

También en nuestra lista está el nuevo tema Cold heart (PNAU Remix), un nuevo tema de los pioneros australianos de la electrónica, PNAU, que fusiona cuatro icónicos temas de la discografía de Elton John y, con la voz de Dua Lipa, las trae con nuevos ritmos y sonidos al siglo XXI.

Este es un artista imposible de olvidar y difícil de reemplazar. No hay nadie que suene como Elton John, y esta lista de reproducción que traemos el día de hoy lo demuestra.

