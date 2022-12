Napoleón Santamaría: 100 legisladores dejan al país en una encrucijada

“Cien legisladores, cien señores que están jugando con los destinos del país, se reúnen nuevamente y en dos debates dicen vamos a derogar lo que no trabajamos hace un año y le dejan al país en una encrucijada terrible”, señaló Napoleón Santamaría, abogado y analista tributario, un día después de que la Asamblea derogara la Ley de Régimen Económico.

Santamaría recordó este 1 de diciembre de 2022 en el noticiero 24 Horas que hace un año la Asamblea Nacional no hacía nada por debatir y aprobar o rechazar esta normativa legal, por lo que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley.

Santamaría señaló que el último pronunciamiento de la Asamblea “no es que revive la Ley anterior, sino que el ordenamiento jurídico se queda vacío, sin normas jurídicas para muchos tópicos, procedimiento y puntos de la tributación. La última reforma enmendó exactamente 114 temas centrales”, enfatizó el analista.

Según el abogado, el Presidente de la República puede vetar esta norma. Uno de los inconvenientes que advierte el experto es que si la objeción se da por razones de inconstitucionalidad esto tendrá que pasar a la Corte Constitucional y en 30 días resolverse.

“Si la Corte sentencia que es constitucional y que la Asamblea actuó bien entonces se deroga toda la reforma tributaria inmediatamente y en un mes el país habrá perdido toda la reforma tributaria”, dijo Santamaría.

El abogado señaló también que “una reforma tributaria a medio mandato (presidencial) es una reforma que no ha resultado en ningún país” y recordó los casos de Chile, Colombia y Paraguay.

Efecto económico

El 71% de los ingresos que produce el país viene del régimen tributario: impuestos, tasas y contribuciones. Y estos impuestos se traducen en salud, educación, vialidad, etc.

“Una reforma tributaria, parece que no hay el espacio político, no hay los tiempos para sentarnos como país a trabajar; el modelo de las reformas tributarias no han sido las acertadas; esta pugna de poderes Legislativo y Ejecutivo no le hacen bien al país y, lo que necesitamos para este 2023 es sostener las finanzas públicas, incrementar la actividad económica y desarrollarnos”, señaló Santamaría.

El abogado tributario dijo que “somos el único país de América Latina que de forma inconsulta 100 legisladores se reúnen y derogan una reforma tributaria; estos ejemplos no hay en Colombia, Perú, Chile; no existen. Esto quiere decir que somos un país que pregona las malas conductas”.