La NASA despide a Pelé con una constelación ‘auriverde’

La agencia especial estadounidense (NASA, en inglés) despidió al astro del fútbol Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, con la fotografía de una constelación auriverde, con los colores de la bandera de Brasil.

En un mensaje en Twitter, la NASA lamentó la muerte del «legendario Pelé», a quien recordó como el «rey del ‘jogo bonito'». La agencia acompañó su mensaje de una fotografía de «una galaxia espiral en la constelación Sculptor«, que muestra los colores amarillo y verde propios de Brasil.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ